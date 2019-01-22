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      Визит наблюдателей ЕС в Керченский пролив: Россия назвала свои условия

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      Керченский пролив
      Керченский пролив / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел России заявляют, что договоренность с Германией и Францией о наблюдателях этих стран в Керченском проливе предполагает их однократный визит.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Украина настаивает на создании пункта ОБСЕ в оккупированной Керчи, – Геращенко

      Владимир Путин в недавней беседе с канцлером Германии договаривался о том, что будут одноразовое посещение экспертов-наблюдателей Германии и Франции, которые сделают надлежащие заметки и сообщат о них своим правительствам. Об этом шла речь. Все остальное – искусственная выдумка, в основном связанная с политологами, журналистами... Мы о другом не договаривались,
      – прокомментировали будущую миссию ЕС в российском МИД.

      О согласии президента России Владимира Путина на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель направить немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив еще 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такое согласие Путин предоставил более чем за месяц до того.

      При этом Сергей Лавров, выступая после встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Москве, добавил, что германское предложение содержит требование согласовать приезд западных специалистов с Украиной, но Москва с этим не согласна. Тогда он не уточнял, речь шла об однократном приезде, или, как предположили в Киеве, о создании более-менее постоянной наблюдательной миссии в оккупированной Керчи, из порта которой осуществляется управление проходом судов через Керченский пролив.

      Что произошло в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Евросоюз Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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