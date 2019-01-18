Конфликт в Керченском проливе: Россия сделала дерзкое заявление по отношению к Украине

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовское море. В то же время, Россия не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, передает ТАСС.

Читайте также: Как Украина ответит на агрессию РФ в Азовском море: четкий ответ Тымчука

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина позволить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин сразу согласился", – сказал он.

По словам дипломата, позже Меркель также попросила, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими, и на это президент России якобы тоже согласился.

Глава МИД РФ добавил, что Маас передал ему предложение, согласно которому эта поездка должна быть согласована с Украиной. Россия их изучит.

Однако, Лавров заявил, что Кремль не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу.

Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея заключается в необходимости оформить все это в некую политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать какие-то решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера",

– подытожил Лавров.

Напомним, ранее член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия снова будет любыми способами останавливать все суда, которые по ее мнению будут незаконно проходить Керченским проливом. По его словам, РФ будет задерживать "нарушителей" границы "в прямом эфире" независимо от национальности.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения. Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.