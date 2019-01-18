14:47
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Конфликт в Керченском проливе: Россия сделала дерзкое заявление по отношению к Украине

      221 Читати новину українською
      РФ не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу
      РФ не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовское море. В то же время, Россия не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу.

      Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, передает ТАСС.

      Читайте также: Как Украина ответит на агрессию РФ в Азовском море: четкий ответ Тымчука

      "Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина позволить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин сразу согласился", – сказал он.

      По словам дипломата, позже Меркель также попросила, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими, и на это президент России якобы тоже согласился.

      Глава МИД РФ добавил, что Маас передал ему предложение, согласно которому эта поездка должна быть согласована с Украиной. Россия их изучит.

      Однако, Лавров заявил, что Кремль не видит возможности для участия Украины в любых форматах по Керченскому проливу.

      Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея заключается в необходимости оформить все это в некую политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать какие-то решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера",
      – подытожил Лавров.

      Напомним, ранее член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия снова будет любыми способами останавливать все суда, которые по ее мнению будут незаконно проходить Керченским проливом. По его словам, РФ будет задерживать "нарушителей" границы "в прямом эфире" независимо от национальности.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения. Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Сергей Лавров Владимир Путин Ангела Меркель Конфликт в Азовском море Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 21
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 217
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 332
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 481
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 75
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      ОБСЕ сделала Украине интересное предложение относительно миротворцев на Донбассе
       16 января , 22:30
      Коноплянка оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов
       11 сентября 2018 , 15:57
      Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине
       24 октября 2018 , 21:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук