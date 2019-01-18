Конфлікт у Керченській протоці: Росія зробила зухвалу заяву щодо України

Президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців в Азовське море. Водночас, Росія не бачить можливості для участі України у будь-яких форматах по Керченській протоці.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції після переговорів з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає ТАСС.

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"Уже більше місяця назад канцлер Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норм безпеки... І президент Путін зразу погодився", – сказав він.

За словами дипломата, пізніше Меркель також попросила, щоб німецькі фахівці приїхали разом з французькими, і на це президент Росії нібито теж погодився.

Глава МЗС РФ додав, що Маас передав йому пропозицію, згідно з якою ця поїздка має бути узгоджена з Україною. Росія їх вивчить.

Проте, Лавров заявив, що Кремль не бачить можливості для участі України у будь-яких форматах по Керченській протоці.

Ми сказали чесно, якщо наші колеги зацікавлені в тому, що обіцяв президент Путін канцлеру Меркель, це можна зробити сьогодні, завтра, в будь-який час. Якщо ідея полягає в необхідності оформити все це в якусь політичну процедуру, в якій буде і українська сторона приймати якісь рішення, то ми ризикуємо опинитися в тій же ситуації, в якій опинився "Нормандський формат" з "формулою Штайнмайера,

– підсумував Лавров.

Нагадаємо, раніше член комітету Ради федерації РФ з оборони та безпеки Франц Клінцевич заявив, що Росія знову буде будь-якими способами зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. За його словами, РФ буде затримувати "порушників" кордону "в прямому ефірі" незалежно від національності.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.