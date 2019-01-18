Як Україна відповість на агресію РФ в Азовському морі: чітка відповідь Тимчука

Численні провокації Російської Федерації в Азовському і Чорному морях змушують Україну працювати над створенням свого флоту.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Народній правді".

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За його словами, Україна не може дозволити собі утримувати потужний військовий флот, тому реалізується програма створення "москітного" флоту.

Відбувається створення "москітного" флоту, реалізується перехід до тактики "вовчої зграї". Це наразі єдиний варіант розвитку для нас, який надаватиме можливості проведення операцій на можливому морському театрі бойових дій,

– пояснив Тимчук.

Він сказав, що сучасна військово-морська техніка є дуже дорогою на світовому ринку, а тому держбюджету, зокрема, бюджету ЗСУ, важко забезпечити закупівлю новітніх корветів для ВМС.

"Водночас треба мати якусь стратегію. В командування ВМС є бачення розвитку. Це стосується й програми розвитку Збройних сил до 2020 року. Ставка робиться на артилерійські катери", – додав член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.