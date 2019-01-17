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      Росія хоче анексувати Азовське море, – Полторак про події в Керченській протоці

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      Росія хоче змусити Україну відмовитися від проходу Керченською протокою
      Росія хоче змусити Україну відмовитися від проходу Керченською протокою / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація хоче змусити Україну відмовитися від свого законного права проходження кораблів через Керченську протоку, аби анексувати ще й Азовське море.

      Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з українських телеканалів.

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      Він зауважив, що метою Росії, яка організувала провокації у Керченській протоці, було завдання спровокувати українських моряків, аби вони почали стріляти у відповідь. У Кремлі таку можливість хотіли використати для того, аби почати відкриту агресію проти України.

      І друга мета – це примусити нас відмовитися від проходу через Керченську протоку в Азовське море і так фактично провести ще й анексію Азовського моря. На такий крок ми ніколи у житті не погодимося. Жодного клаптика своєї території ми не віддамо,
      – заявив Полторак.

      Міністр вкотре підкреслив, що Україна не відмовиться від свого законного права проходити через Керченську протоку, яке відповідає усім міжнародним зобов'язанням морського права та міжнародним договорам.

      Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
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