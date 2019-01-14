Кремлю важливо наполовину замкнути Керченську протоку, – експерт

Заяви Росії про подальшу затримку кораблів, які проходитимуть Керченською протокою, треба сприймати серйозно. Це не шантаж. Нові спроби для України можуть мати більш важкі наслідки. Можливі два варіанти вирішення проблеми.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, в росіян параноя щодо диверсій відносно кримського моста. Але юридично проблему проходу кораблів через Керченську протоку вирішити в найближчому майбутньому неможливо. Україна не визнає анексію Криму, а Росія де-факто нав'язуватиме нові лінії морських кордонів.

У ситуації з блокадою Керченської протоки можливі неформальні домовленості. Швидше за все, в Нормандському форматі, із залученням США та Туреччини. Суть – українська сторона повідомляє про проходження військових суден, а Росія дає дозвіл. Для нас це виглядатиме не дуже добре і красиво. Але інакше буде повторення подій 25 листопада 2018 року. Причому з більш трагічними наслідками: загибеллю українських моряків або широким військовим конфліктом, в якому Україна буде набагато слабша за Росію. І ніхто нас військовим шляхом не підтримуватиме. Не треба повторювати такі спроби. Це авантюризм,

– вважає Володимир Фесенко.

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По-друге, розповідає політолог, рішення можливе в контексті загальних домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Росія може взяти на себе зобов'язання щодо Керченської протоки в пакеті. Там можуть бути і газові домовленості, тому що в цьому році треба буде вирішувати питання з транзитом російського газу. І окремі пункти про те, що РФ зніме певні обмеження або встановить прозорі правила проходження через Керченську протоку українських кораблів, в тому числі, військових.

Блокада Азовського моря з боку Росії може тривати. Але там є інтереси не тільки України, але Туреччини і впливових західних компаній. Прецедент із захопленням суден негативний, і оскаржуватиметься в міжнародному морському арбітражі. Для Росії це також стане проблемою. Москва торгуватиметься. Але Кремлю важливо наполовину замкнути Україну і контролювати протоку, де-факто зафіксувати, що Керченська протока "їх",

– зауважив Фесенко.

Нагадаємо, член комітету Ради федерації РФ з оборони та безпеки Франц Клінцевич заявив, що Росія знову буде будь-якими способами зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Незалежно від національності тих, хто перебуватиме на кораблях.

Як відомо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.