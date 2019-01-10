Полторак пояснив, чому плани Росії щодо Азовського моря провалились

При нападі на українські кораблі в Керченській протоці Росія очікувала відповіді. Аби мати причину розпочати масштабну агресію. Однак Кремль не зміг реалізувати своїх намірів – українські моряки відреагували відповідно до конвенцій та міжнародних договорів.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак, пише "Урядовий портал".

Читайте також: Американський дипломат розповів, як США можуть зупинити подальшу агресію Путіна в Україні

Так, відкритий напад на українські військові кораблі в нейтральних водах став несподіваним для України.

На моє переконання, Росія чекала, що наші хлопці відкриють вогонь у відповідь, щоб використати це для початку масштабної агресії. Для цього вона підготувала значну кількість техніки, озброєнь і особового складу на кордоні з Україною,

– зазначив він.

Міністр наголошує, що натомість українські моряки не порушували жодної конвенції чи міжнародного договору. При цьому він зазначає що українські кораблі і надалі проходитимуть через Керченську протоку.

"Але запевнюю: такі проходи організовуватимемо й надалі. Будуть і двадцятий, і сотий проходи. І завжди, бо Азовське море теж українське, а Маріуполь і Бердянськ — наші порти, де працює значна частина економіки", – додав полторак..

У Міноборони сподіваються, що світовій спільності вдасться переконати Росію в необхідності виконання міжнародних угод.

При цьому Полторак наголошує, що досі існують величезні загрози з боку Росії на суходільному кордоні й на Азові. До всього, РФ зосередила потужне угруповання її військ в окупованому Криму.

Міністр також розповів, що за цей місяць вдалося поставити у війська рекордну кількість нового озброєння — близько 300 одиниць. Окрім того, відбулись тренування органів військового управління та зборової підготовки з десятками тисяч резервістів.

До слова, 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. У тексті документа йдеться про те, що "присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України".

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.