Полторак объяснил, почему планы России относительно Азовского моря провалились

При нападении на украинские корабли в Керченском проливе Россия ожидала ответа. Чтобы иметь причину начать масштабную агрессию. Однако Кремль не смог реализовать своих намерений – украинские моряки отреагировали согласно конвенциям и международным договорам.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, пишет "Правительственный портал".

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Так, открытое нападение на украинские военные корабли в нейтральных водах стало неожиданным для Украины.

По моему убеждению, Россия ждала, что наши ребята откроют ответный огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной,

– отметил он.

Министр отмечает, что зато украинские моряки не нарушали никакой конвенции или международного договора. При этом он отмечает что украинские корабли и в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив.

"Но уверяю: такие проходы будем организовывать и дальше. Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск — наши порты, где работает значительная часть экономики", – добавил Полторак..

В Минобороны надеются, что мировому сообществу удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений.

При этом Полторак отмечает, что до сих пор существуют огромные угрозы со стороны России на суходольной границе и на Азове. Ко всему, РФ сосредоточила мощную группировку ее войск в оккупированном Крыму.

Министр также рассказал, что за этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения — около 300 единиц. Кроме того, состоялись тренировки органов военного управления и зборовой подготовки с десятками тысяч резервистов.

К слову, 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В тексте документа говорится о том, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.