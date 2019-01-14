Кремлю важно наполовину закрыть Керченский пролив, – эксперт

Заявления России о дальнейших задержаниях кораблей, которые будут проходить по Керченскому проливу, надо воспринимать серьезно. Это не шантаж. Новые попытки для Украины могут иметь более тяжелые последствия. Возможны два варианта решения проблемы.

Такое мнение 24 канала высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, у россиян паранойя относительно диверсий в отношении крымского моста. Но юридически проблему прохода кораблей через Керченский пролив решить в ближайшем будущем невозможно. Украина не признает аннексию Крыма, а Россия де-факто будет навязывать новые линии морских границ.

В ситуации с блокадой Керченского пролива возможные неформальные договоренности. Скорее всего, в нормандской формате, с привлечением США и Турции. Суть – украинская сторона сообщает о прохождении военных судов, а Россия дает разрешение. Для нас это будет выглядеть не очень хорошо и красиво. Но иначе будет повторение событий 25 ноября 2018 года. Причем с более трагическими последствиями: гибелью украинских моряков или широким военным конфликтом, в котором Украина будет гораздо слабее Россию. И никто нас военным путем не будет поддерживать. Не надо повторять такие попытки. Это авантюризм,

– считает Владимир Фесенко.

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Во-вторых, рассказывает политолог, решение возможно в контексте общих договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Россия может взять на себя обязательства по Керченскому проливу в пакете. Там могут быть и газовые договоренности, так как в этом году надо будет решать вопрос с транзитом российского газа. И отдельные пункты о том, что РФ снимет определенные ограничения или установит прозрачные правила прохождения через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе, военных.

Блокада Азовского моря со стороны России может продолжаться. Но там есть интересы не только Украины, но Турции и влиятельных западных компаний. Прецедент с захватом судов отрицательный, и будет оспариваться в международном морском арбитраже. Для России это также станет проблемой. Москва будет торговаться. Но Кремлю важно наполовину закрыть Украину и контролировать пролив, де-факто зафиксировать, что Керченский пролив "их",

– отметил Фесенко.

Напомним, член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия снова будет любыми способами останавливать все суда, которые по ее мнению незаконно будут пытаться проходить через Керченский пролив. Независимо от национальности тех, кто будет находиться на кораблях.



Как известно, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределеные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина до 26 декабря ввела в 10-и областях военное положение и запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ.