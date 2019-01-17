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      Россия хочет аннексировать Азовское море, – Полторак о событиях в Керченском проливе

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      Россия хочет заставить Украину отказаться от прохода через Керченский пролив
      Россия хочет заставить Украину отказаться от прохода через Керченский пролив / Фото из открытых источников

      Российская Федерация хочет заставить Украину отказаться от своего законного права прохождения кораблей через Керченский пролив, чтобы аннексировать еще и Азовское море.

      Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов.

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      Он отметил, что целью России, которая организовала провокации в Керченском проливе, было задание спровоцировать украинских моряков, чтобы они начали стрелять в ответ. В Кремле такую возможность хотели использовать для того, чтобы начать открытую агрессию против Украины.

      И вторая цель – это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести еще и аннексию Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим,
      – заявил Полторак.

      Министр в очередной раз подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права проходить через Керченский пролив, которое соответствует всем международным обязательствам морского права и международным договорам.

      Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовавши оккупацию Крыма.

      Что произошло в Керченском проливе ?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении РФ.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Степан Полторак Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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