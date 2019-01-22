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      Візит спостерігачів ЄС до Керченської протоки: Росія назвала свої умови

      1398 Читать новость на русском
      Керченська протока
      Керченська протока / фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що домовленість із Німеччиною і Францією про спостерігачів цих країн у Керченській протоці передбачає лише їх одноразовий візит.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Україна наполягає на створенні пункту ОБСЄ в окупованій Керчі, – Геращенко

      Володимир Путін у недавній розмові із канцлером Німеччини домовлявся про те, що будуть одноразові відвідини експертів-спостерігачів Німеччини і Франції, які зроблять належні нотатки і повідомлять про них своїм урядам. Про це йшла мова. Все інше – штучна вигадка, що в основному пов’язана з політологами, журналістами… Ми про інше не домовлялися,
      – прокоментували майбутню місію ЄС у російському МЗС.

      Про згоду президента Росії Володимира Путіна з пропозицією канцлера Німеччини Анґели Меркель направити німецьких і французьких спостерігачів до Керченської протоки ще 18 січня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, таку згоду Путін надав більш як за місяць до того.

      При цьому Сергій Лавров, виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Москві, додав, що німецька пропозиція містить вимогу узгодити приїзд західних фахівців із Україною, але Москва з цим не згодна. Тоді він не уточнював, чи йшлося про одноразовий приїзд, чи, як припустили в Києві, про створення більш-менш постійної спостережної місії в окупованій Керчі, з порту якої здійснюється керування проходом суден через Керченську протоку.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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