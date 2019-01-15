20:38
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Україна наполягає на створенні пункту ОБСЄ в окупованій Керчі, – Геращенко

      115 Читать новость на русском
      В окупованій Керчі Україна пропонує розмістити базу ОБСЄ
      В окупованій Керчі Україна пропонує розмістити базу ОБСЄ / Фото з вільних джерел

      Україна протягом декількох останніх засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську наполягала і продовжуватиме наполягати на створенні бази місії ОБСЄ в окупованій Росією Керчі.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

      Читайте також: Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі

      Вона зазначила, що висловила позицію України у цьому питанні під час зустрічі з головуючим в ОБСЄ Міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчеком, в якій взяли участь також Марцел Пешко – керівник Центру запобігання конфліктів ОБСЄ і Марек Шафін – посол Словаччини в Україні.

      Ми обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі, ретельно виклали пропозиції України щодо розблокування питання звернення заручників. Особливу увагу приділили ситуації в Азові, наголосили, що протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі,
      – зазначила віце-спікер Ради.

      За її словами, Україна продовжить наполягати на створенні бази ОБСЄ в окупованій Керчі.

      "Ми не відступимо від цієї нашої позиції й ставитимемо її на обговорення й на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську , яка відбудеться 17 січня", – додала Геращенко.

      Нагадаємо, остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи відбулася 19 грудня. Загалом, вона стала 101-ою. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах.

      Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія ОБСЄ Мінські домовленості Ірина Геращенко Керч Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      сьогодні , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      660
      Росія грається з вогнем
      сьогодні , 19:04 Росія грається з вогнем
      Семен Кабакаєв 1129
      Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      сьогодні , 19:01 Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      Інна Жолобович 1414
      Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      сьогодні , 18:01 Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      Світлана Попова 1098
      Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:20 Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 2127
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Дніпропетровській області затримали членів банди "Біле братство"
       6 вересня 2018 , 01:30
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Пеллегріні розповів, чого не вистачає Ярмоленку, щоб вийти у стартовому складі Вест Хема
       14 вересня 2018 , 16:05
      Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Леванте
       27 жовтня 2018 , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук