Україна наполягає на створенні пункту ОБСЄ в окупованій Керчі, – Геращенко

Україна протягом декількох останніх засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську наполягала і продовжуватиме наполягати на створенні бази місії ОБСЄ в окупованій Росією Керчі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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Вона зазначила, що висловила позицію України у цьому питанні під час зустрічі з головуючим в ОБСЄ Міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчеком, в якій взяли участь також Марцел Пешко – керівник Центру запобігання конфліктів ОБСЄ і Марек Шафін – посол Словаччини в Україні.

Ми обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі, ретельно виклали пропозиції України щодо розблокування питання звернення заручників. Особливу увагу приділили ситуації в Азові, наголосили, що протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі,

– зазначила віце-спікер Ради.

За її словами, Україна продовжить наполягати на створенні бази ОБСЄ в окупованій Керчі.

"Ми не відступимо від цієї нашої позиції й ставитимемо її на обговорення й на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську , яка відбудеться 17 січня", – додала Геращенко.

Нагадаємо, остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи відбулася 19 грудня. Загалом, вона стала 101-ою. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах.



Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.