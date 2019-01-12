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      Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі

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      Російські бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
      Російські бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ / 24 канал

      Російські окупаційні війська обстріляли безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ біля міста Попасна Луганської області.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ОСС у Facebook.

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      Українська сторона групи з контролю за дотриманням Мінського протоколу (СЦКК) повідомила про те, що збройні формування РФ та їхні найманці на Донбасі продовжують навмисно та грубо перешкоджати використанню безпілотників СММ ОБСЄ.

      За даними звіту СММ ОБСЄ за 11 січня, спостерігачі місії перебували на східній околиці міста Попасна і за допомогою безпілотника спостерігали за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504, коли почули шість черг зі стрілецької зброї приблизно за 1,5–2 кіломететри від місця їхнього перебування,
      – йдеться у повідомленні.

      За оцінкою спостерігачів, постріли проросійських бойовиків влучили у безпілотник, після чого команда ОБСЄ втратила контроль над апаратом.

      Українська сторона переконана, що провокації окупантів пов’язані з намірами приховати свою вогневу активність у напрямку бійців ЗСУ.

      "Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ щодо легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЄ та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей. Подібними збройними нападами, окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку", – повідомили в СЦКК.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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