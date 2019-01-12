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      Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

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      Российские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
      Российские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ / 24 канал

      Российские оккупационные войска обстреляли беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ близ города Попасная Луганской области.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ОСС в Facebook.

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      Украинская сторона группы по контролю за соблюдением Минского протокола (СЦКК) сообщила о том, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают намеренно и грубо препятствовать использованию беспилотников СММ ОБСЕ.

      По данным отчета СММ ОБСЕ за 11 января, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью беспилотника наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504, когда услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно за 1,5-2 километетра от места их пребывания,
      – говорится в сообщении.

      По оценке наблюдателей, выстрелы пророссийских боевиков попали в беспилотник, после чего команда ОБСЕ утратила контроль над аппаратом.

      Украинская сторона убеждена, что провокации оккупантов связанные с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении бойцов ВСУ.

      "Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", – сообщили в СЦКК.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики ОБСЕ Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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