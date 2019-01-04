19:51
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Боевики продолжают заполнять оккупированные районы тяжелым вооружением

      107 Читати новину українською
      Боевики продолжают подтягивать танки и гаубицы на Луганское направление – штаб
      Боевики продолжают подтягивать танки и гаубицы на Луганское направление – штаб / Фото из открытых источников

      Пророссийские боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении. Боевики увеличивают количество танков и гаубиц, игнорируя выводы международных наблюдателей ОБСЕ. Количество танков и гаубиц на Луганском направлении.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Россия готовит провокации против Украины, чтобы оправдать свою агрессию на Азове – разведка

      В штабе отмечают, что пророссийские боевики продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

      Да, по данным отчета СММ ОБСЕ, беспилотник миссии в который раз фиксировал за границами выделенных мест хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.

      В частности, вблизи Мирного заметили 22 танка, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 6 противотанковых орудий и 12 минометов.

      В сообщении пресс-службы также напоминают, что согласно предварительному отчету СММ ОБСЕ 27 декабря также зафиксировали тяжелое вооружение оккупантов в этих районах.

      Тогда там увидели 20 танков возле Круглика и 20 танков, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 3 противотанковые пушки, 2 миномета и 9 противотанковых ракетных комплексов недалеко от Мирного.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Православная церковь Украины Операция Объединенных сил Оружие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      сегодня , 19:01 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 57
      Втрати бійців на Донбасі у 2018 році: детальний аналіз
      сегодня , 19:00 Втрати бійців на Донбасі у 2018 році: детальний аналіз
      Юрій Бутусов 368
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
      сегодня , 18:04 Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
      Михайло Года 109
      Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      сегодня , 17:20 Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      Катерина Петренко 1150
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук