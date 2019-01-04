Боевики продолжают заполнять оккупированные районы тяжелым вооружением

Пророссийские боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении. Боевики увеличивают количество танков и гаубиц, игнорируя выводы международных наблюдателей ОБСЕ. Количество танков и гаубиц на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК на своей странице в Facebook.

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В штабе отмечают, что пророссийские боевики продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

Да, по данным отчета СММ ОБСЕ, беспилотник миссии в который раз фиксировал за границами выделенных мест хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.

В частности, вблизи Мирного заметили 22 танка, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 6 противотанковых орудий и 12 минометов.

В сообщении пресс-службы также напоминают, что согласно предварительному отчету СММ ОБСЕ 27 декабря также зафиксировали тяжелое вооружение оккупантов в этих районах.

Тогда там увидели 20 танков возле Круглика и 20 танков, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 3 противотанковые пушки, 2 миномета и 9 противотанковых ракетных комплексов недалеко от Мирного.