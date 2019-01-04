Бойовики продовжують наповнювати окуповані райони важким озброєнням

Проросійські бойовики продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку. Бойовики стягують танки та гаубиці, ігноруючи висновки міжнародних спостерігачів ОБСЄ. кількість танків та гаубиць на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК на своїй сторінці у Facebook.

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У штабі наголошують, що проросійські бойовики продовжують грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, безпілотник місії вкотре зафіксував за межами виділених місць зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Зокрема, поблизу Мирного помітили 22 танки, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць, 6 протитанкових гармат та 12 мінометів.

У повідомленні прес-служби також нагадують, що згідно з попереднім звітом СММ ОБСЄ 27 грудня також зафіксували важке озброєння окупантів у цих районах.

Тоді там побачили 20 танків біля Круглика та 20 танків, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць, 3 протитанкові гармати, 2 міномети і 9 протитанкових ракетних комплексів (неподалік Мирного.