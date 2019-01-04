18:33
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Бойовики продовжують наповнювати окуповані райони важким озброєнням

      269 Читать новость на русском
      Бойовики продовжують стягувати танки та гаубиці на Луганський напрямок, – штаб
      Бойовики продовжують стягувати танки та гаубиці на Луганський напрямок, – штаб / Фото з відкритих джерел

      Проросійські бойовики продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку. Бойовики стягують танки та гаубиці, ігноруючи висновки міжнародних спостерігачів ОБСЄ. кількість танків та гаубиць на Луганському напрямку.

      Про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка

      У штабі наголошують, що проросійські бойовики продовжують грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

      Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, безпілотник місії вкотре зафіксував за межами виділених місць зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

      Зокрема, поблизу Мирного помітили 22 танки, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць, 6 протитанкових гармат та 12 мінометів.

      У повідомленні прес-служби також нагадують, що згідно з попереднім звітом СММ ОБСЄ 27 грудня також зафіксували важке озброєння окупантів у цих районах.

      Тоді там побачили 20 танків біля Круглика та 20 танків, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць, 3 протитанкові гармати, 2 міномети і 9 протитанкових ракетних комплексів (неподалік Мирного.

       

      Теги: Новини України Православна церква України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      сьогодні , 18:04 Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      Михайло Года 74
      Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      сьогодні , 17:20 Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      Катерина Петренко 980
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      сьогодні , 17:00 Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      Ян Валетов 139
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 467
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Головні новини футболу 24 вересня: Модріч і Дешам – найкращі на планеті, Шевченко викликав до збірної 8 легіонерів
       25 вересня 2018 , 07:00
      Тест кави та хот-догів на українських заправках
       20 грудня 2018 , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук