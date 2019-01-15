Украина настаивает на создании пункта ОБСЕ в оккупированной Керчи, – Геращенко

Украина в течение нескольких последних заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске настаивала и будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в оккупированной Россией Керчи.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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Она отметила, что выразила позицию Украины в этом вопросе во время встречи с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчеком, в которой приняли участие также Марцел Пешко – руководитель Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ и Марек Шафин – посол Словакии в Украине.

Мы обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию на Донбассе, тщательно изложили предложения Украины по разблокированию вопроса обращения заложников. Особое внимание уделили ситуации в Азове, подчеркнули, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи,

– отметила вице-спикер Рады.

По ее словам, Украина продолжит настаивать на создании базы ОБСЕ в оккупированной Керчи.

"Мы не отступим от этой нашей позиции и ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске , которая состоится 17 января", – добавила Геращенко.

Напомним, последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы состоялась 19 декабря. В общем, она стала 101-й. На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, которых удерживают в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.



Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 освобожденных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 – в плену у донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась выезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

Что такое минские договоренности? "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.