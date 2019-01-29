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      Сюрприз у бібліотеці: Сущенко залишив полоненим морякам подарунок у "Лефортово"

      1126 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Радіо Свобода

      Український журналіст та політв'язень Кремля Роман Сущенко написав нового листа із російського в'язниці. У ньому він розповів про зимову красу, яку спостерігає навколо та про сюрприз, який залишив українським полоненим морякам у СІЗО "Лефортово".

      Цього листа Сущенко написав російській правозахисниці Ользі Мазуровій, яка й повідомила про звістку від бранця.

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      "До снігу вже звик, намагаюся гуляти постійно. Зараз стало набагато тепліше, аніж було напередодні Нового Року. Сніг йде, залишаючи гарні візерунки. Раніше йому допомагав мороз. Дуже шкодую про відсутність фотокамери. Стільки втрачених знімків ... Ех. Ґрати у морозному снігу бувають такими граційними, скажу я вам", – написав журналіст.

      Він розповів правозахисниці про недавню зустріч зі своєю сім'єю, а також – про несподіваний сюрприз, який залишив українським полоненим морякам у СІЗО "Лефортово". Саме там Сущенка раніше утримували. Окрім того, він подякував усім, хто допомагає арештованим морякам.

      Побажайте їм і від мене якнайшвидшого щасливого плавання. Упевнений, що час, коли вітер наповнить їх вітрила, наближається. Нехай не втрачають час, запишуться в бібліотеку "Лефортово" і візьмуть книги почитати. Я для них залишив там повне зібрання творів Івана Франка (нехай "Захар Беркут" буде першим),
      – написав Сущенко.

      Додамо, що незабаром у Парижі має відбутися виставка політв'язня. Сущенко неодноразово дивував з-за ґрат власними картинами, намальованими за допомогою підручних предметів: чайних пакетиків, цибулиння та кулькових ручок. Так, 15 лютого у столиці Франції у Культурно-інформаційному центрі посольства України відбудеться відкриття виставки Сущенка під назвою "Мистецтво за ґратами".

      Хто такий Роман Сущенко?Це український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві.

      Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України.

      4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Роман Сущенко у полоні Кремля: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Заручники Роман Сущенко Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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