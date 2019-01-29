Сюрприз в библиотеке: Сущенко оставил пленным морякам подарок в "Лефортово"

Украинский журналист и политзаключенный Кремля Роман Сущенко написал новое письмо из российской тюрьмы. В нем он рассказал о зимней красоте, которую наблюдает вокруг и о сюрпризе, который оставил украинским пленным морякам в СИЗО "Лефортово".

Это письмо Сущенко написал российской правозащитнице Ольге Мазуровой, которая и сообщила о известии от пленника.

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"К снегу уже привык, стараюсь гулять постоянно. Сейчас стало намного теплее, чем было накануне Нового Года. Снег идет, оставляя красивые узоры. Раньше ему помогал мороз. Очень жалею об отсутствии фотокамеры. Столько потерянных снимков ... Эх. Решетки в морозном снегу бывают такими грациозными, скажу я вам", – написал журналист.

Он рассказал правозащитнице о недавней встрече со своей семьей, а также – о неожиданном сюрпризе, который оставил украинским пленным морякам в СИЗО "Лефортово". Именно там Сущенко ранее удерживали. Кроме того, он поблагодарил всех, кто помогает арестованным морякам.

Пожелайте им от меня скорейшего счастливого плавания. Уверен, что время, когда ветер наполнит их паруса, приближается. Пусть не теряют время, запишутся в библиотеку "Лефортово" и возьмут книги почитать. Я для них оставил там полное собрание сочинений Ивана Франко ("Захар Беркут" будет первым),

– написал Сущенко.

Добавим, что вскоре в Париже должна состояться выставка политзаключенного. Сущенко неоднократно удивлял из-за решетки собственными картинами, нарисованными с помощью подручных предметов: чайных пакетиков, луковой шелухи и шариковых ручек. Так, 15 февраля в столице Франции в Культурно-информационном центре посольства Украины состоится открытие выставки Сущенко под названием "Искусство за решеткой".

Кто такой Роман Сущенко?

Это украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве.

О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины.

4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

РОМАН СУЩЕНКО В ПЛЕНУ КРЕМЛЯ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ