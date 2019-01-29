Политзаключенный Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, – Денисова

Состояние здоровья украинского пленника Кремля Павла Гриба является сверхкритическим. Он нуждается в немедленной операции на сердце.

В результатах обследований пленника врачи диагностировали целый ряд серьезных проблем, сообщает украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в российских застенках, – на грани жизни и смерти. 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние его здоровья сверхкритическое,

– подчеркнула она.

Уполномоченная по правам человека в Украине добавила, что пленника не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением, и это способствует обострению имеющихся болезней. Также негативное влияние на состояние здоровья узника Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неправильное питание.

Так, Денисова обратилась к ряду европейских правозащитников с просьбой посодействовать оказанию Грибу немедленной медицинской помощи. Кроме этого, омбудсвумен обратилась к дипломатическим представителям, находящимся в Ростове-на-Дону, и попросила принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь вроде благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

Отметим, что Павел Гриб имеет инвалидность с детства: без ежедневного приема лекарств его жизнь находится под угрозой. Ему неоднократно становилось плохо на судебных заседаниях. В частности, последний такой случай произошел 24 января: Павлу Грибу снова стало плохо. К нему вызвали "скорую", однако процесс не останавливали, судья фактически не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал рассмотрение дела.

ПАВЕЛ ГРИБ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ