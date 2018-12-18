Болезнь прогрессирует: отец политзаключенного Гриба заявил об ухудшении состояния сына

Врачи заметили ухудшение состояния здоровья в украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в заключении в России.

Об этом сообщил отец пленника Игорь Гриб на своей Facebook-странице.

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Профессор Притула предоставил заключение о состоянии здоровья Павла на основании результатов обследований, проведенных в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону. Болезнь прогрессирует,

– написал он и добавил к сообщению документы, подтверждающие диагноз Павла Гриба.

Так, по мнению Притулы, заболевания, которыми страдает Павел, прогрессируют, в частности, портальная гипертензия, спленомегалия (увеличение селезенки) и гиперспленизм (увеличение селезенки с ростом количества клеточных элементов в костном мозге).

Также специалист констатировал в Гриба цирроз печени, снижение свертывающей функции крови, угрозу обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, появление язвы желудка и кровотечений.

Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в ​​России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.