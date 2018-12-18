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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Хвороба прогресує: батько політв'язня Гриба заявив про погіршення стану сина

      165 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / фото з відкритих джерел

      Лікарі помітили погіршення стану здоров'я в українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують в ув'язненні у Росії.

      Про це повідомив батько бранця Ігор Гриб на своїй Facebook-сторінці.

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      Професор Притула надав висновок щодо стану здоров'я Павла на підставі результатів обстежень, проведених в консультативно-діагностичному центрі Ростова-на-Дону. Хвороба прогресує,
      – написав він та додав до допису документи, що підтверджують діагноз Павла Гриба.

      Так, на думку Притули, захворювання, якими страждає Павло, прогресують, зокрема, портальна гіпертензія, спленомегалія (збільшення селезінки) і гіперспленізм (збільшення селезінки з ростом кількості клітинних елементів в кістковому мозку).

      Також фахівець констатував у Гриба цироз печінки, зниження згортання функції крові, загрозу загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і появу виразки шлунка й кровотеч.

      Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
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