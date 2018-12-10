Інтерпол оголосив в розшук українця, якому РФ приписує звинувачення в тероризмі

Міжнародна організація кримінальної поліції Interpol оголосила у розшук громадянина України Стефана Капіноса, якому РФ інкримінує звинувачення в підготовці терористичного акту в школі у Сочі.

20-річний хлопець з Ялти проходить у справі незаконно ув’язненого в Росії українця Павла Гриба.

Читайте також: Сина утримують у повному інформаційному вакуумі, – батько політв'язня Павла Гриба

На сайті організації зазначається, що російські правоохоронні органи приписують Капіносу допомогу у підготовці здійснення теракту іншою особою.



Сайт Інтерполу

Російські правоохоронці запевнили, що хлопці знайомі ще з 2013 року та начебто листувалися з одного акаунта у ВКонтакті.

Росіяни також заявили, що Стефан повідомив Павлу про те, що "обізнаний щодо способів виготовлення вибухових речовин і саморобних вибухових пристроїв".



Павло Гриб

За їх словами, хлопець начебто намагався схилити до терористичної діяльності й росіянку Тетяну Єршову, із якою був роман у Павла Гриба.

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.