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      Інтерпол оголосив в розшук українця, якому РФ приписує звинувачення в тероризмі

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      Росіяни подали в Інтерпол запит про розшук українця
      Росіяни подали в Інтерпол запит про розшук українця / censor.net.ua

      Міжнародна організація кримінальної поліції Interpol оголосила у розшук громадянина України Стефана Капіноса, якому РФ інкримінує звинувачення в підготовці терористичного акту в школі у Сочі.

      20-річний хлопець з Ялти проходить у справі незаконно ув’язненого в Росії українця Павла Гриба.

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      На сайті організації зазначається, що російські правоохоронні органи приписують Капіносу допомогу у підготовці здійснення теракту іншою особою.

      Стефан Капінос
      Сайт Інтерполу

      Російські правоохоронці запевнили, що хлопці знайомі ще з 2013 року та начебто листувалися з одного акаунта у ВКонтакті.

      Росіяни також заявили, що Стефан повідомив Павлу про те, що "обізнаний щодо способів виготовлення вибухових речовин і саморобних вибухових пристроїв".

      Павло Гриб
      Павло Гриб

      За їх словами, хлопець начебто намагався схилити до терористичної діяльності й росіянку Тетяну Єршову, із якою був роман у Павла Гриба.

      Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Інтерпол
      Джерело: 24 канал
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