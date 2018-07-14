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У Росії починають судити бранця Кремля Павла Гриба: оприлюднено дату засідання

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Перше засідання за справою Павло Гриба розпочнеться у Ростові 23 липня
Перше засідання за справою Павло Гриба розпочнеться у Ростові 23 липня

23 липня у російському Ростові-на-Дону відбудеться перше засідання суду за справою незаконно засудженого у Росії Павла Гриба.

Про це написала журналістка Ірина Ромалійська на своїй сторінці у Facebook.

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"Починається суд над Грибом – українцем, якого ФСБ затримали в Білорусі. Станом на 23 липня в Ростові-на-Дону призначено перше засідання вже по суті e справі українця Павла Гриба", – зазначила вона.

Крім того, представниця ЗМІ нагадала, що нещодавно Павлові Грибу виповнилося 20 років.

У Білорусь він поїхав на побачення з дівчиною, з якою переписувався давно. Вона була школяркою. Після побачення його й затримали співробітники ФСБ РФ. Яким чином вони діють на території іншої держави? Які були санкції? Не відомо. Але Павла привезли до Росії, і там звинуватили в підготовці теракту. Нібито з дівчиною-коханої вони про це листувалися. Дівчина пізніше зізналася, що діяла на "прохання" ФСБ. Їй самій погрожували в'язницею. Фактично на її свідченнях і на скріншотах листування двох молодих закоханих і будується все обвинувачення,
– підкреслює Ромалійська.

Водночас журналістка додає, що Павлу Грибу у Росії закидають, що він хотів організувати теракт – вибух на шкільній лінійці, який влаштувати нібито повинна була та сама дівчина – його кохана.

"Примітно, що затримали його через три місяці після тієї самої шкільної лінійки, вибух на якій так і не пролунав. Сам Павло – хворий. З дитинства. Але традиційно українських лікарів до нього не пускають, а російські кажуть: "Хлопчик – здоровий!" – констатує Ромалійська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону лишив під вартою до 20 грудня цього року. Згодом батько бранця Кремля розповів, що його сина жорстоко побили російські в'язні під час етапування до Ростова-на-Дону. За його словами, сталося це після того, як зловмисники дізналися, за якою статтею обвинувачується Павло Гриб. Натомість медики російського СІЗО, в якому незаконно утримують українця, заявили, що він не звертався з заявами про побиття та травм у нього не виявлено.

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Судді Новини Росії заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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