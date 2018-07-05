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Медики російського СІЗО спростовують інформацію щодо побиття політв'язня Гриба

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Медики СІЗО спростовують інформацію щодо побиття політв'язня Гриба
Медики СІЗО спростовують інформацію щодо побиття політв'язня Гриба / Фото з відкритих джерел

Медики російського СІЗО, в якому незаконно утримують українського політв'язня Павла Гриба, заявили, що він не звертався з заявами про побиття та травм у нього не виявлено.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в прес-бюро Федеральної служби виконання покарань.

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"При надходженні обвинуваченого до слідчого ізолятора в ході огляду медичним працівником установи саден, гематом, порізів, інших ознак, що свідчать про застосування до обвинуваченого Грибу фізичної сили, не виявлено", – зазначило прес-бюро.

За інформацією ФСВП, Гриб не звертався до адміністрації установи з заявами про протиправні дії щодо нього в ході етапування. Стан здоров'я обвинуваченого задовільний. Медикаментозне лікування отримує в повному обсязі згідно з наявними у нього захворювань. Зі скаргами і заявами про ненадання або неналежне надання медичної допомоги не звертався.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Новини Росії СІЗО
Джерело: 24 Канал
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