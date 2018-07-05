Медики российского СИЗО опровергают информацию об избиении политзаключенного Гриба

Медики российского СИЗО, в котором незаконно удерживают украинского политзаключенного Павла Гриба, заявили, что он не обращался с заявлениями об избиении и травм у него не обнаружено.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

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"При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено", – отметил пресс-бюро.

По информации ФСИН, Гриб не обращался к администрации учреждения с заявлениями о противоправных действиях в отношении него в ходе этапирования. Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение получает в полном объеме в связи с имеющимися у него заболеваниями. С жалобами и заявлениями о непредоставлении или ненадлежащем предоставлении медицинской помощи не обращался.

Кто такой Павел Гриб? Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.