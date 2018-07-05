Политзаключенный Олег Сенцов встретился с двоюродной сестрой

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, встретился со своей двоюродной сестрой Натальей Каплан. Встреча состоялась впервые за 4 года в колонии в Лабытнанги.

Об этом Наталья Каплан сообщила Громадскому.

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Последний раз двоюродная сестра Наталья Каплан видела Олега Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014-м году.

Я была на свидании с Олегом Сенцовым, мы проговорили с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг,

— Каплан рассказала в комментарии Громадскому.

Сестра Олега Сенцова рассказала политзаключенному о людях которые борются за его освобождение. Однако она добавила, что "Олег очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным, и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал".

Что касается здоровья Сенцова, то Наталья Каплан рассказала, что его состояние удовлетворительное, анализы не очень хорошие, но "ничего критического нет".

"На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас намного легче. Самый тяжелый период – первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил", – сообщила Каплан.

По ее словам, Сенцов не планирует прекращать голодовку, он пойдет до конца. Настроен политзаключенный оптимистично.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 52 день. В понедельник, 2 июля, в 21:00 на столичном стадионе НСК "Олимпийский" собрались, по словам организаторов, примерно тысяча людей с единственной целью – поддержать украинского режиссера Олега Сенцова и всех наших пленников, которых незаконно удерживают в кремлевских застенках.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.