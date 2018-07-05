Політв'язень Олег Сенцов зустрівся із двоюрідною сестрою

Український політв'язень, режисере Олега Сенцова зустрівся із своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Зустріч відбулася вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі.

Про це Наталія Каплан повідомила Громадському.

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Востаннє двоюрідна сестра Наталія Каплан бачила Олега Сенцова під час оголошення йому вироку у Ростові-на-Дону у 2014-му році.

Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг,

— розповіла Каплан у коментарі Громадському

Сестра Олега Сенцова розповіла політв'язню про людей які борються за його звільнення. Проте вона додала, що "Олег дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв’язням і вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал".

Щодо здоров’я Сенцова, то Наталія Каплан розповіла, що його стан задовільний, аналізи не дуже хороші, але "нічого критичного немає".

"На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період – перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив", – повідомила Каплан.

За її словами, Сенцов не планує припиняти голодування, він піде до кінця. Налаштований політв'язень оптимістично.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 52 день. У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.