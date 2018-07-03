Павло Гриб був жорстоко побитий російськими в'язнями, – батько політв'язня

Український політв'язень павло Гриб, якого незаконно утримують у Росії, жорстоко побили російські в'язні під час етапування до Ростова-на-Дону. Злочинці побили українця після того, як довідались за якою статею він звинувачується.

Про це повідомив батько політв'язня з посиланням на слова адвоката.

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Адвокат Марина Дубровіна пробилась СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в'язнями, коли ті довідались за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залищився в одих шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни не має,

– повідомив батько політв'язня.

За словами батька Павла Гриба, "один сильний удар в область живота може привести до розриву зворотньої вени, як наслідок – внутрішня кровотеча і смерть. Ніхто не зможе надати кваліфіковану медичну допомогу".

Він додав, що Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість.

"Відсутність ліків тільки погіршує й без того жахливий стан здоров'я", – повідомив батько.

Нагадаємо, українського політв’язня Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону лишив під вартою до 20 грудня цього року. Попередні слухання у справі мають відбутися 9 липня у Північно–Кавказькому окружному районному суді.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.