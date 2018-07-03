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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Павел Гриб был жестоко избит российскими заключенными, – отец политзаключенного

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Павел Гриб был жестоко избит российскими заключенными
Павел Гриб был жестоко избит российскими заключенными / censor

Украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в России, жестоко избили российские заключенные во время этапирования в Ростов-на-Дону. Преступники избили украинца после того, как узнали по какой статье он обвиняется.

Об этом сообщил отец политзаключенного со ссылкой на слова адвоката.

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Адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних в шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет,
– сообщил отец политзаключенного.

По словам отца Павла Гриба, "один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь".

Он добавил, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

"Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", – сообщил отец.

Напомним, украинского политзаключенного Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Предварительные слушания по делу должны состояться 9 июля в Северо–Кавказском окружном районном суде.

Кто такой Павел Гриб? Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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