15:40
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Заключенному Павлу Грибу, у которого редкое заболевание, Россия не предоставляет лекарств

38 Читати новину українською
Павел Гриб
Павел Гриб / Соцсети

Пленник Кремля 19-летний Павел Гриб имеет очень редкое заболевание и в течение 2018 года никаких медикаментов не получал. Правда, в России ему проводили медицинское обследование, но оно было очень условным.

Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровина во время брифинга.

Читайте также: Сына удерживают в полном информационном вакууме, – отец политзаключенного Павла Гриба

После того, как Павла Гриба поместили в следственный изолятор (в августе 2017 года – 24 канал), у него было, по российским меркам, глубокое обследование, хотя таких специалистов в Краснодарском крае нет – из-за того, что у Павла – очень редкое заболевание. Поэтому то лечение, которое было ему назначено, является очень условным, поскольку он фактически никаких медикаментов не получал, если иметь в виду медицинскую службу изолятора,
– подчеркнула правозащитница.

По ее словам, консулы положили Павлу Грибу деньги на счет, и он самостоятельно приобрел на эти деньги какие-то лекарства.

"Последний раз он употреблял еще в прошлом году, и в течение 2018 года он никаких медикаментов не получал. Перед тем, как отправлять его в Ростов, сделали еще одно обследование, и вот именно это обследование показало отрицательную динамику в его состоянии здоровья. Когда он приехал в Ростов, ему уже никто ничего не проводил"", – говорит Дубровина.

Кроме того, она рассказала, что предварительное расследование по делу Павла Гриба завершено, следовательно, дело передано к Северо-Кавказского окружного военного суда, где 2 июля состоится предварительное слушание.

Напомним, 29 апреля в России продлили срок содержания под стражей 19-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба. В СИЗО он пробудет до 4 июля.

Кто такой Павел Гриб?
Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 469
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сегодня, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 70
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
135
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1131
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук