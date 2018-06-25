Заключенному Павлу Грибу, у которого редкое заболевание, Россия не предоставляет лекарств

Пленник Кремля 19-летний Павел Гриб имеет очень редкое заболевание и в течение 2018 года никаких медикаментов не получал. Правда, в России ему проводили медицинское обследование, но оно было очень условным.

Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровина во время брифинга.

Читайте также: Сына удерживают в полном информационном вакууме, – отец политзаключенного Павла Гриба

После того, как Павла Гриба поместили в следственный изолятор (в августе 2017 года – 24 канал), у него было, по российским меркам, глубокое обследование, хотя таких специалистов в Краснодарском крае нет – из-за того, что у Павла – очень редкое заболевание. Поэтому то лечение, которое было ему назначено, является очень условным, поскольку он фактически никаких медикаментов не получал, если иметь в виду медицинскую службу изолятора,

– подчеркнула правозащитница.

По ее словам, консулы положили Павлу Грибу деньги на счет, и он самостоятельно приобрел на эти деньги какие-то лекарства.

"Последний раз он употреблял еще в прошлом году, и в течение 2018 года он никаких медикаментов не получал. Перед тем, как отправлять его в Ростов, сделали еще одно обследование, и вот именно это обследование показало отрицательную динамику в его состоянии здоровья. Когда он приехал в Ростов, ему уже никто ничего не проводил"", – говорит Дубровина.

Кроме того, она рассказала, что предварительное расследование по делу Павла Гриба завершено, следовательно, дело передано к Северо-Кавказского окружного военного суда, где 2 июля состоится предварительное слушание.

Напомним, 29 апреля в России продлили срок содержания под стражей 19-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба. В СИЗО он пробудет до 4 июля.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.