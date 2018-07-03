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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Политзаключенного Гриба оставили под стражей до 20 декабря, его состояние ухудшилось

28 Читати новину українською
Политзаключенного Гриба оставили под стражей до 20 декабря, его состояние ухудшилось
/ Фото из соцсетей

Украинского политзаключенного Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Предварительные слушания по делу должны состояться 9 июня в Северо-Кавказском окружном районном суде.

Об этом сообщил отец политзаключенного со ссылкой на слова адвоката.

Читайте также: Заключенному Павлу Грибу, у которого редкое заболевание, Россия не предоставляет никаких лекарств, – адвокат

"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг уже 3 месяца запрещает отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку", – пишет отец Павла.

Он отметил, что во вторник, 3 июля, закончилось судебное заседание относительно Павла Гриба, на котором суд оставил украинца под стражей до 20 декабря этого года.

Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Теги: Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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