Политзаключенного Гриба оставили под стражей до 20 декабря, его состояние ухудшилось

Украинского политзаключенного Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Предварительные слушания по делу должны состояться 9 июня в Северо-Кавказском окружном районном суде.

Об этом сообщил отец политзаключенного со ссылкой на слова адвоката.

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"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг уже 3 месяца запрещает отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку", – пишет отец Павла.



Он отметил, что во вторник, 3 июля, закончилось судебное заседание относительно Павла Гриба, на котором суд оставил украинца под стражей до 20 декабря этого года.

Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.