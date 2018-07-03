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Політв'язня Гриба залишили під вартою до 20 грудня, його стан погіршився

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Політв'язня Гриба залишили під вартою до 20 грудня, його стан погіршився
Політв'язня Гриба залишили під вартою до 20 грудня, його стан погіршився / Фото із соцмереж

Українського політв’язня Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону лишив під вартою до 20 грудня цього року. Попередні слухання у справі мають відбутися 9 липня у Північно–Кавказькому окружному районному суді.

Про це повідомив батько політв’язня з посиланням на слова адвоката.

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"Адвокат Марина Дубровіна повідомила, що Павло виглядає дуже виснаженим і подавленим. Він не може придбати ні медикаментів, ні продуктів харчування, бо Росфінмоніторинг вже 3 місяці забороняє надсилати грошові перекази. В камері дуже спекотно і задушливо. Молимось, щоб Павло витримав ці тортури", – пише батько Павла.

Він зазначив, що у вівторок, 3 липня, закінчилося судове засідання щодо Павла Гриба, на якому суд лишив українця під вартою до 20 грудня цього року.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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