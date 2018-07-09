У російському СІЗО в українця Гриба відняли частину речей та їжу, – адвокат

Українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у Росії, б'ють через його українське громадянство.

Про це повідомила його адвокат Марина Дубровіна виданню "Гордон".

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За її словами, сьогодні заплановано судове засідання – будуть попередні слухання. Можливо, суд визначить графік засідань для розгляду справи по суті.

Я бачила Павла. Він дуже виснажений. У Ростові спека, повітря в камері, де він сидить ще з однією людиною, не вистачає. У Павла постійно болить голова. Не можу підтвердити інформацію, що його сильно побили. Коли я прийшла до Гриба в СІЗО, на ньому не було жодного синця чи подряпини. Тобто я нічого такого не побачила. Якщо б його, наприклад, били ногами, то візуально цього неможливо було б не помітити. Думаю, його кілька разів ударили. Там же є підтекст, мовляв, ти – громадянин України, хотів підірвати російську школу з нашими дітьми. І, відповідно, Грибу дістається і від співробітників СІЗО, і від сусідів. По суті, це типові тюремні сутички – у нього відняли частину речей і їжу,

– розповіла адвокатка.

Дубровіна зазначила, що в 2018 році Гриб не отримував жодних медикаментів. Навіть якщо Павло скаржиться на самопочуття, вони записують, що скарг немає. У кращому випадку давали одну пігулку, а з січня він ніяких медикаментів взагалі не брав. Звичайно, динаміка у нього зараз негативна. Дієти дотримуватися в умовах СІЗО він, зрозуміло, теж не може. Зараз Гриб побоюється етапування, припускає, що скрізь його будуть бити і тому навряд чи він взагалі куди-небудь доїде.

"Подробиці – хто бив, куди, коли – він мені розповідати не хоче", – зазначила Дубровіна.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.