15:16
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У російському СІЗО в українця Гриба відняли частину речей та їжу, – адвокат

332 Читать новость на русском
У російському СІЗО в українця Гриба відняли частину речей і їжу, – адвокат
У російському СІЗО в українця Гриба відняли частину речей і їжу, – адвокат / Фото з відкритих джерел

Українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у Росії, б'ють через його українське громадянство.

Про це повідомила його адвокат Марина Дубровіна виданню "Гордон".

Читайте також: Правозахисниця розповіла, яким чином українська влада могла прискорити звільнення Сенцова

За її словами, сьогодні заплановано судове засідання – будуть попередні слухання. Можливо, суд визначить графік засідань для розгляду справи по суті.

Я бачила Павла. Він дуже виснажений. У Ростові спека, повітря в камері, де він сидить ще з однією людиною, не вистачає. У Павла постійно болить голова. Не можу підтвердити інформацію, що його сильно побили. Коли я прийшла до Гриба в СІЗО, на ньому не було жодного синця чи подряпини. Тобто я нічого такого не побачила. Якщо б його, наприклад, били ногами, то візуально цього неможливо було б не помітити. Думаю, його кілька разів ударили. Там же є підтекст, мовляв, ти – громадянин України, хотів підірвати російську школу з нашими дітьми. І, відповідно, Грибу дістається і від співробітників СІЗО, і від сусідів. По суті, це типові тюремні сутички – у нього відняли частину речей і їжу,
– розповіла адвокатка.

Дубровіна зазначила, що в 2018 році Гриб не отримував жодних медикаментів. Навіть якщо Павло скаржиться на самопочуття, вони записують, що скарг немає. У кращому випадку давали одну пігулку, а з січня він ніяких медикаментів взагалі не брав. Звичайно, динаміка у нього зараз негативна. Дієти дотримуватися в умовах СІЗО він, зрозуміло, теж не може. Зараз Гриб побоюється етапування, припускає, що скрізь його будуть бити і тому навряд чи він взагалі куди-небудь доїде.

"Подробиці – хто бив, куди, коли – він мені розповідати не хоче", – зазначила Дубровіна.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники СІЗО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 148
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 493
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2485
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 623
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
640
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук