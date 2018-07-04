00:12
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
26°C 13°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Правозахисниця розповіла, яким чином українська влада могла прискорити звільнення Сенцова

160 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 24 канал

Український режисер Олег Сенцов голодує в російській в'язниці 54-й день. Поїздка Денісової до РФ – це певний елемент того, що робить українська влада. Проте це не головне. Головне – спроби порушити питання щодо взаємного звільнення чи обміну Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Про це правозахисниця Марія Томак розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Как Сенцов разрушил все российские мифы

Вона нагадала, що сьогодні також голодують Володимир Балух, Олександр Шумков, а також Емір-Усеїн Куку. За її словами, важливо домовлятись про обмін чи звільнення тих, у кого проблеми зі здоров'ям, передусім, це Павло Гриб, Станіслав Клих.

"Загалом тема обміну і конкретних прізвищ громадян Росії, які були затримані Україною в рамках війни, та, імовірно, можуть цікавити Росію, з української влади, почала порушуватися щойно, як ця тема прозвучала з боку громадянського суспільства", – наголосила Томак.

Вона зазначила, що 23 прізвища були озвучені Іриною Геращенко, а 4 липня з боку Геращенко вони були навіть озвучені в Парламенті.

Але незрозуміло, чому ці прізвища раніше не озвучувалися, чому була агресивна реакція на спроби озвучити ці прізвища іншими людьми. Можливо, таким чином раніше б могли стимулювати обмінні чи перемовні процеси, і прискорити, власне кажучи, звільнення,
– ствердила правозахисниця.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 4 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
423
Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
4 липня, 22:15 Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
2861
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 445
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 332
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
4 липня, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
3036
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук