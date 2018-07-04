Правозахисниця розповіла, яким чином українська влада могла прискорити звільнення Сенцова

Український режисер Олег Сенцов голодує в російській в'язниці 54-й день. Поїздка Денісової до РФ – це певний елемент того, що робить українська влада. Проте це не головне. Головне – спроби порушити питання щодо взаємного звільнення чи обміну Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Про це правозахисниця Марія Томак розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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Вона нагадала, що сьогодні також голодують Володимир Балух, Олександр Шумков, а також Емір-Усеїн Куку. За її словами, важливо домовлятись про обмін чи звільнення тих, у кого проблеми зі здоров'ям, передусім, це Павло Гриб, Станіслав Клих.

"Загалом тема обміну і конкретних прізвищ громадян Росії, які були затримані Україною в рамках війни, та, імовірно, можуть цікавити Росію, з української влади, почала порушуватися щойно, як ця тема прозвучала з боку громадянського суспільства", – наголосила Томак.

Вона зазначила, що 23 прізвища були озвучені Іриною Геращенко, а 4 липня з боку Геращенко вони були навіть озвучені в Парламенті.

Але незрозуміло, чому ці прізвища раніше не озвучувалися, чому була агресивна реакція на спроби озвучити ці прізвища іншими людьми. Можливо, таким чином раніше б могли стимулювати обмінні чи перемовні процеси, і прискорити, власне кажучи, звільнення,

– ствердила правозахисниця.