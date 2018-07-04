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Как Сенцов разрушил все российские мифы

Грані правди 162 Читать новость на русском

Для Украины, в тюрьме сидит режиссер Олег Сенцов. А Россия уверяет всех, что в тюрьме сидит террорист Олег Сенцов. Но особенность еще и в том, что в колонии за Полярным кругом сидит парень с русской фамилией.

Это важный момент, потому что Россия давно сложила свой собственный миф о Крыме. В котором полуостров – это "исконно русская земля", жемчужина в короне империи. Мечта о южных морях, непотопляемый авианосец, два города-героя, две обороны Севастополя южная резиденция царей и писательская муза.

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Вся история аннексии Крыма для РФ – это про "возвращение домой". Про массовый переход на сторону Москвы украинских частей и тотальное единодушие крымских улиц. Именно этими аргументами Россия оправдывает смену флагов на полуострове. Именно ими она парирует обвинения в оккупации. Раз за разом уверяет всех в самостоятельности сделанного Крымом выбора. И есть только единственное, но – Сенцов.

Потому что он невольно стал разрушителем этого мифа. Оказался олицетворением сопротивления, причем сопротивления деятельного. И то, что его дело сфабриковано – ничего не меняет. Потому что озвученная Кремлем ложь про готовившиеся взрывы уже давно зажила своей собственной жизнью. И стала правдой – для тех, кто в нее верит и тех, кто ее транслирует. Меня могут поправить. Напомнить, что Россия точно так же бросает в тюрьмы крымских татар. Что представители коренного народа бесследно исчезают на полуострове. Это все будет правдой, но тут важно учитывать оптику.

сенцов
Олег Сенцов

В русском коллективном мифе о Крыме места для крымских татар нет. Он их попросту не замечает, они для него – чужаки. Те, кто обречен быть фрондой. Их сопротивление – закономерно, как закономерно сопротивление любого изначального противника. А Сенцов для российского мифа о Крыме оказывается опаснее. Парень с русской фамилией, который выходит протестовать против прихода России. Не активист из Киева и не "правосек" из Львова. Обычный крымский паренек, семья которого перебралась в Крым с Урала. Он обречен был попадать в ту самую целевую группу, ради которой Кремль, по его собственной версии, и устроил вторжение.

А он в ней быть отказался. И невольно стал символом того, как России сопротивляются сами русские, а теперь, вдобавок, он еще и прогибает своей голодовкой российскую вертикаль. Портит футбольный праздник. Заставил всех выучить свою фамилию. Вынудил обсуждать свою судьбу. Фактически, ему удалось в одиночку пробить брешь в российской концепции возвращения русских в родную гавань. И если крымские татары изначально снаружи этой концепции, то он – внутри. Размывает единство, нарушает единодушие. Ставит под сомнение символ веры.

Сенцов стал больше самого себя. Из персонального превратился в символическое, из обычного заключенного – в диссидента. Человек, покусившийся на Бога. Того самого, которым мнит себя для русских российское государство.

Москве было бы проще, если бы Сенцова не существовало. Но он есть

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини Росії Відеоблоги Україна – Росія заручники Грані правди Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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