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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Правозащитница рассказала, каким образом украинская власть могла ускорить освобождение Сенцова

45 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 24 канал

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме 54-й день. Поездка Денисовой в РФ – это определенный элемент того, что делает украинская власть. Однако это не главное. Главное – попытки поставить вопрос о взаимном освобождении или обмене Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Об этом правозащитница Мария Томак рассказала в прямом эфире 24 канала.

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Она напомнила, что сегодня также голодают Владимир Балух, Александр Шумков, а также Эмир-Усеин Куку. По ее словам, важно договариваться об обмене или освобождении тех, у кого проблемы со здоровьем, прежде всего, это Павел Гриб, Станислав Клих.

"В целом тема обмена и конкретных фамилий граждан России, которые были задержаны Украины в рамках войны, и, вероятно, могут интересовать Россию, с украинской власти, начала подниматься только, как эта тема прозвучала со стороны гражданского общества", – подчеркнула Томак.

Она отметила, что 23 фамилии были озвучены Ириной Геращенко, а 4 июля со стороны Геращенко они были даже озвучены в парламенте.

Но непонятно, почему эти фамилии раньше не озвучивались, почему была агрессивная реакция на попытки озвучить эти фамилии другими людьми. Возможно, таким образом ранее могли стимулировать обменные или переговорные процессы, и ускорить, собственно говоря, освобождение,
– подтвердила правозащитница.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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