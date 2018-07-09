В российском СИЗО у украинца Гриба отняли часть вещей и еду, – адвокат

Украинский политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в России, бьют из-за его украинского гражданства.

Об этом сообщила его адвокат Марина Дубровина изданию "Гордон".

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По ее словам, сегодня запланировано судебное заседание – будут предварительные слушания. Возможно, суд определит график заседаний для рассмотрения дела по существу.

Я видела Павла. Он очень истощен. В Ростове жара, воздуха в камере, где он сидит еще с одним человеком, не хватает. У Павла постоянно болит голова. Не могу подтвердить информацию, что его сильно избили. Когда я пришла к Грибу в СИЗО, на нем не было ни одного синяка или царапины. То есть я ничего такого не увидела. Если бы его, например, били ногами, то визуально этого невозможно было бы не заметить. Думаю, его несколько раз ударили. Там же есть подтекст, мол, ты – гражданин Украины, хотел подорвать российскую школу с нашими детьми. И, соответственно, Грибу достается и от сотрудников СИЗО, и от соседей. По сути, это обычные тюремные схватки – у него отняли часть вещей и пищу,

– рассказала адвокат.

Дубровина отметила, что в 2018 году Гриб не получал никаких медикаментов. Даже если Павел жалуется на самочувствие, они записывают, что жалоб нет. В лучшем случае давали одну таблетку, а с января он никаких медикаментов вообще не брал. Конечно, динамика у него сейчас отрицательная. Диеты придерживаться в условиях СИЗО он, разумеется, тоже не может. Сейчас Гриб опасается этапирования, предполагает, что везде его будут бить и поэтому вряд ли он вообще куда-нибудь доедет.



"Подробности – кто бил, куда, когда – он мне рассказывать не хочет", – отметила Дубровина.

Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.