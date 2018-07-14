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В России начинают судить пленника Кремля Павла Гриба: обнародована дата заседания

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Первое заседание по делу Павла Гриба начнется в Ростове 23 июля
Первое заседание по делу Павла Гриба начнется в Ростове 23 июля

23 июля в российском Ростове-на-Дону состоится первое заседание суда по делу незаконно осужденного в России Павла Гриба.

Об этом написала журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

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"Начинается суд над Грибом – украинцем, которого ФСБ задержали в Беларуси. По состоянию на 23 июля в Ростове-на-Дону назначено первое заседание уже по сути о деле украинца Павла Гриба", – отметила она.

Кроме того, представитель СМИ напомнила, что недавно Павлу Грибу исполнилось 20 лет.

В Беларусь он поехал на свидание с девушкой, с которой переписывался давно. Она была школьницей. После свидания его и задержали сотрудники ФСБ РФ. Каким образом они действуют на территории другого государства? Каковы были санкции? Неизвестно. Но Павла привезли в Россию, и там обвинили в подготовке теракта. Якобы с девушкой-возлюбленной они об этом писали. Девушка позже призналась, что действовала по "просьбе" ФСБ. Ей самой угрожали тюрьмой. Фактически на ее показаниях и на скриншотах переписки двух молодых влюбленных и строится все обвинение,
– подчеркивает Ромалийская.

В то же время журналистка добавляет, что Павлу Грибу в России говорят, что он хотел организовать теракт – взрыв на школьной линейке, который устроить якобы должна была та самая девушка – его любимая.

"Примечательно, что задержали его через три месяца после той самой школьной линейки, взрыв на которой так и не прозвучал. Сам Павел – болен. С детства. Но традиционно украинских врачей к нему не пускают, а российские говорят: "Мальчик – здоров!" – констатирует Ромалийская.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Впоследствии отец пленника Кремля рассказал, что его сына жестоко избили российские заключенные при этапировании в Ростов-на-Дону. По его словам, произошло это после того, как злоумышленники узнали, по какой статье обвиняется Павел Гриб. Зато медики российского СИЗО, в котором незаконно удерживают украинца, заявили, что он не обращался с заявлениями об избиении и травм у него не обнаружено.

Кто такой Павел Гриб?
Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Теги: Новости Украины Новости России Судьи Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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