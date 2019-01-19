09:23
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Политзаключенный Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля по его делу: подробности

      12 Читати новину українською
      Павел Гриб
      Павел Гриб / 24 канал

      Украинский политзаключенный Павел Гриб 18 января заявил, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

      Об этом пишет "Кавказский узел".

      Читайте также: Украина готова обменять 25 граждан России на украинских политзаключенных

      Меня решили выманить... С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать заграницу после встречи со мной в Гомеле. От ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как я позже понял. Я уверен, что настоящая Ершова не была в Гомеле и в суде. Все это делалось силовиками, чтобы расправиться со мной,
      – рассказал Павел Гриб во время заседания суда в Ростове.

      В то же время защитница Гриба Марина Дубровина также раскритиковала лечение политзаключенного. По ее словам, украинца визуально осматривают, пишут, что здоров и может участвовать в заседаниях.

      "Хотя результаты анализов, которые мы приобщали к делу говорят, что у него есть серьезные отклонения от нормы", – сказала адвокат.

      Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в России. ФСБ вменяет украинцу подстрекательство гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

      Кто такой Павел Гриб?
      Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

      Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Украина – Россия Заложники
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив християнський центр у бізнес центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив християнський центр у бізнес центр
      Артем Овдієнко 344
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1094
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 255
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 165
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      18 января , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 2305
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Из Киева до Риги на поезде: известна дата, цена и маршрут
       17 июля 2018 , 18:20
      Как водители фур избегают штрафов за порчу дорог: Видео
       2 августа 2018 , 15:19
      Российский концерн Калашников показал транспорт для гражданских и военных
       12 сентября 2018 , 15:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук