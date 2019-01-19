Политзаключенный Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля по его делу: подробности

Украинский политзаключенный Павел Гриб 18 января заявил, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

Об этом пишет "Кавказский узел".

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Меня решили выманить... С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать заграницу после встречи со мной в Гомеле. От ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как я позже понял. Я уверен, что настоящая Ершова не была в Гомеле и в суде. Все это делалось силовиками, чтобы расправиться со мной,

– рассказал Павел Гриб во время заседания суда в Ростове.

В то же время защитница Гриба Марина Дубровина также раскритиковала лечение политзаключенного. По ее словам, украинца визуально осматривают, пишут, что здоров и может участвовать в заседаниях.

"Хотя результаты анализов, которые мы приобщали к делу говорят, что у него есть серьезные отклонения от нормы", – сказала адвокат.

Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в России. ФСБ вменяет украинцу подстрекательство гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.