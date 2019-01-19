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      Політв'язень Гриб заявив про підміну ключового свідка у його справі: подробиці

      120 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / 24 канал

      Український політв'язень Павло Гриб 18 січня заявив, що в суді замість Тетяни Єршової, яку, за версією звинувачення, він схиляв до тероризму, виступала інша дівчина, а листування від її імені вели силовики.

      Про це пише "Кавказский узел".

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      Мене вирішили виманити… З акаунту Єршової написали, що співробітники ФСБ дозволять їй виїхати закордон після зустрічі зі мною в Гомелі. Від її імені вимагали моїх фото. Це була оперативна легенда, як я пізніше зрозумів. Я упевнений, що справжня Єршова не була в Гомелі та в суді. Все це робилося силовиками, щоб розправитися зі мною,
      – розповів Павло Гриб під час засідання суду в Ростові.

      У той же час захисниця Гриба Марина Дубровіна також розкритикувала лікування політв'язня. За її словами, українця візуально оглядають, пишуть, що здоровий та може брати участь у засіданнях.

      "Хоча результати аналізів, які ми долучали до справи говорять, що в нього є серйозні відхилення від норми", – сказала адвокат.

      Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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