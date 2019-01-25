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      "Заставили врать": политзаключенный Гриб рассказал об угрозах от российских силовиков

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      Павел Гриб
      Павел Гриб / фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Павел Гриб на суде в России 24 января заявил, что его показания 2017 года не соответствуют действительности, поскольку на него эмоционально давили и говорили, что "лучше подписать документы".

      Пленник Кремля добавил на суде, что назначенный тогда адвокат не был защитником, а "просто сидел рядом с удостоверением адвоката", во время беседы с оперативниками он не вызывался вообще, передает "Кавказкий узел".

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      На меня оказывали моральное и психологическое давление... Мне говорили, что "лучше подписать", чем они применят ко мне физическую силу, угрожали применить пытки,
      – рассказал Павел Гриб.

      Добавим, что на заседании Северо-Кавказского окружного суда 24 января прокурор зачитал показания Гриба от 29 августа 2017 года.

      Так, в этом документе зафиксировано, что Гриб вроде встретился с Ершовой (девушкой, которую он якобы склонял к теракту) в белорусском Гомеле, а впоследствии поехал в Сочи, чтобы поговорить "наедине". Затем он доехал до Смоленска, а оттуда – в Ярцево, где, по версии следователей, был задержан.

      Сам Гриб отрицает свое задержание в России и указывает, что его задержали в Белоруссии и уже после этого вывезли на территорию РФ.

      Во втором протоколе, который озвучили в российском суде, политзаключенный "признается", что переписывался с Ершовой и хотел склонить ее к теракту на школьной линейке в Сочи.

      Суд продолжит рассмотрение дела в пятницу, 25 января.

      Отметим, что во время суда в России 24 января Павлу Грибу снова стало плохо. К нему вызвали "скорую", однако процесс не останавливали: судья фактически не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал рассмотрение дела.

      Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого в августе 2017 года схватили неизвестные на автостанции Гомеля в Беларуси, а затем переправили в Россию. Парня обвиняют в терроризме. Мол, он планировал взорвать взрывчатку на школьной линейке в Сочи.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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