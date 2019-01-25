"Змусили брехати": політв'язень Гриб розповів про погрози від російських силовиків

Український політв'язень Павло Гриб на суді в Росії 24 січня заявив, що його свідчення 2017 року не відповідають дійсності, оскільки на нього емоційно тиснути та казали, що "краще підписати документи".

Бранець Кремля додав на суді, що призначений тоді адвокат не був захисником, а "просто сидів поруч із посвідченням адвоката", під час розмов з оперативниками він не викликався взагалі, передає "Кавказкий узел".

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На мене чинили моральний і психологічний тиск... Мені говорили, що "краще підписати", ніж вони застосують до мене фізичну силу, погрожували застосувати тортури,

– розповів Павло Гриб.

Додамо, що на засіданні Північно-Кавказького окружного суду 24 січня прокурор зачитав свідчення Гриба від 29 серпня 2017 року.

Так, у цьому документі зафіксовано, що Гриб начебто зустрівся з Єршовою (дівчиною, яку він нібито схиляв до теракту) в білоруському Гомелі, а згодом поїхав до Сочі, щоб поговорити "наодинці". Потім він доїхав до Смоленська, а звідти – в Ярцево, де, за версією слідчих, був затриманий.

Сам Гриб заперечує своє затримання в Росії та вказує, що його затримали в Білорусі і вже після цього вивезли на територію РФ.

У другому протоколі, який озвучили у російькому суді, політв'язень "зізнається", що переписувався із Єршовою та хотів схилити її до теракту на шкільній лінійці у Сочі.

Суд продовжить розгляд справи у п'ятницю, 25 січня.

Зазначимо, що під час суду у Росії 24 січня Павлу Грибу знову стало погано. До нього викликали "швидку", проте процес не зупиняли: суддя фактично не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував розгляд справи.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, якого у серпні 2017 року схопили невідомі на автостанції Гомеля в Білорусі, а потім переправили до Росії. Хлопця звинувачують у тероризмі. Мовляв, він планував підірвати вибухівку на шкільній лінійці в Сочі.