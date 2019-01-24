Українцю Грибу стало погано в російському суді: ніхто не зважав

Незаконно ув’язненому у Росії Павлові Грибу стало погано під час судового засідання. Однак суддя не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував "гнати" далі.

Про це написав батько українця Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

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Він розповів, що на дуже погане самопочуття Павло поскаржився ще в СІЗО. Однак лікар виписав довідку суду про задовільний стан здоров'я підозрюваного, навіть не оглянувши українця.

Вже під час судового засідання викликали "швидку допомогу", фельдшер якої зробив Павлу знеболюваний укол та рекомендував 3 години полежати, але суддя все одно продовжив засідання,

– написав батько українця.

Він також додав, що хлопця обстежував чоловік, який представився гастроентерологом. Лікар нібито оглянув українця і виписав довідку. Навіть не торкнувшись хлопця.

"Знущання над хворою людиною, а не судове засідання! Суддя "гнав" засідання, не реагуючи на протести адвоката", – додав він.

Батько Гриба зазначив, що на судовому засіданні були присутні 2 журналісти з Росії і жодного з України. За його словами, наступне засідання заплановане на 25 січня.

Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.