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      Українцю Грибу стало погано в російському суді: ніхто не зважав

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      Українському бранцеві Кремля стало зле в російському суді
      Українському бранцеві Кремля стало зле в російському суді / Фото з відкритих джерел

      Незаконно ув’язненому у Росії Павлові Грибу стало погано під час судового засідання. Однак суддя не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував "гнати" далі.

      Про це написав батько українця Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Грубе порушення прав і свобод: Денісова звернулася до Єврокомітету через катування Павла Гриба

      Він розповів, що на дуже погане самопочуття Павло поскаржився ще в СІЗО. Однак лікар виписав довідку суду про задовільний стан здоров'я підозрюваного, навіть не оглянувши українця.

      Вже під час судового засідання викликали "швидку допомогу", фельдшер якої зробив Павлу знеболюваний укол та рекомендував 3 години полежати, але суддя все одно продовжив засідання,
      – написав батько українця.

      Він також додав, що хлопця обстежував чоловік, який представився гастроентерологом. Лікар нібито оглянув українця і виписав довідку. Навіть не торкнувшись хлопця.

      "Знущання над хворою людиною, а не судове засідання! Суддя "гнав" засідання, не реагуючи на протести адвоката", – додав він.

      Батько Гриба зазначив, що на судовому засіданні були присутні 2 журналісти з Росії і жодного з України. За його словами, наступне засідання заплановане на 25 січня.

      Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Теги: Новини політики Новини України Заручники Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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