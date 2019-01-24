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      Украинцу Грибу стало плохо в российском суде: никто не обращал внимания

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      Украинскому пленнику Кремля стало плохо в российском суде
      Украинскому пленнику Кремля стало плохо в российском суде / Фото из открытых источников

      Незаконно заключенному в России Павлу Грибу стало плохо во время судебного заседания. Однако судья не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал "гнать" дальше.

      Об этом написал отец украинца Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

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      Он рассказал, что на очень плохое самочувствие Павел пожаловался еще в СИЗО. Однако врач выписал справку суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого, даже не осмотрев украинца.

      Уже во время судебного заседания вызвали "скорую помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание,
      – написал отец украинца.

      Он также добавил, что парня обследовал мужчина, который представился гастроэнтерологом. Врач якобы осуществил внешний осмотр украинца и выписал справку. Даже не коснувшись парня.

      "Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", – добавил он.

      Отец Гриба отметил, что на судебном заседании присутствовали 2 журналиста из России и ни одного из Украины. По его словам, следующее заседание запланировано на 25 января.

      Кто такой Павел Гриб?
      Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

      Павел Гриб уже более года находится за решеткой в России. ФСБ забрасывает украинцу подстрекательство гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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