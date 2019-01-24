Украинцу Грибу стало плохо в российском суде: никто не обращал внимания

Незаконно заключенному в России Павлу Грибу стало плохо во время судебного заседания. Однако судья не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал "гнать" дальше.

Об этом написал отец украинца Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

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Он рассказал, что на очень плохое самочувствие Павел пожаловался еще в СИЗО. Однако врач выписал справку суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого, даже не осмотрев украинца.

Уже во время судебного заседания вызвали "скорую помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание,

– написал отец украинца.

Он также добавил, что парня обследовал мужчина, который представился гастроэнтерологом. Врач якобы осуществил внешний осмотр украинца и выписал справку. Даже не коснувшись парня.

"Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", – добавил он.

Отец Гриба отметил, что на судебном заседании присутствовали 2 журналиста из России и ни одного из Украины. По его словам, следующее заседание запланировано на 25 января.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Павел Гриб уже более года находится за решеткой в России. ФСБ забрасывает украинцу подстрекательство гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.