Российский суд отказался отпустить из СИЗО больного политзаключенного Гриба

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал изменить меру пресечения для украинского политзаключенного Павла Гриба, незаконно арестованного в России, несмотря на существенное ухудшение его состояния здоровья.

Решение отказать в ходатайстве адвокатов суд принял в пятницу, 21 декабря, сообщает "Громадское".

На судебном заседании адвокат Гриба Марина Дубровина попросила приобщить к делу медицинское заключение, предоставленное доктором медицинских наук Украины на основании результатов обследования Павла в Ростове-на-Дону. В частности, в заключении врача указано, что "в условиях пребывания Гриба в СИЗО такое состояние здоровья чревато появлением внутреннего кровотечения".

Читайте также: Политзаключенный Гриб почти ослеп, у него начался цирроз печени: отец парня бьет тревогу

На основе этого вывода защитник украинского политзаключенного просил изменить меру пресечения – на домашний арест, отметив, что кроме состояния здоровья, следует учесть, что сторона обвинения представила все доказательства и допросила всех свидетелей со своей стороны, потому Гриб не сможет "уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей ".

Суд приобщил к делу заключение о состоянии здоровья Гриба, однако отказался изменить ему меру пресечения.

Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в ​​России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.