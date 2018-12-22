Російський суд відмовився відпустити з СІЗО хворого політв'язня Гриба

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону відмовив змінити запобіжний захід для українського політв'язня Павла Гриба, незаконно арештованого в Росії, незважаючи на суттєве погіршення його стану здоров’я.

Рішення відмовити у клопотанні адвокатів суд прийняв у п'ятницю, 21 грудня, повідомляє "Громадське".

На судовому засіданні адвокатка Гриба Марина Дубровіна попросила долучити до справи медичний висновок, наданий доктором медичних наук з України на підставі результатів обстеження Павла в Ростові-на-Дону. Зокрема, у висновку лікаря вказано, що "в умовах перебування Гриба в СІЗО такий стан здоров’я загрожує появою внутрішньої кровотечі".

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На основі цього висновку захист українського політв'язня просив змінити запобіжний захід – на домашній арешт, зазначивши, що окрім стану здоров'я, варто врахувати, що сторона звинувачення представила всі докази та допитала всіх свідків зі свого боку, тому Гриб не зможе "знищити докази або чинити тиск на свідків".

Суд долучив до справи висновок про стан здоров’я Гриба, однак відмовився змінити йому запобіжний захід.

Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.