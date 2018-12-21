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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Політв'язень Гриб майже осліп, у нього почався цироз печінки: батько хлопця б'є на сполох

      767 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / Фото з вільних джерел

      21 грудня у Росії відбулося чергове засідання у справі українського політв'язня Павла Гриба. Стан здоров'я хлопця значно погіршився: у нього розпочався цироз печінки та суттєво впав зір.

      Про це в ефірі "Громадського" розповів батько бранця Ігор Гриб.

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      Сьогодні до обіду незрозуміло з яких причин суддя зробив закритим засідання. Заслуховували основного свідка обвинувачення – Тетяну Єршову, яка на минулих засіданнях, коли з нею була відеоконференція, допитували і вона заявила, що ніхто нічого ніде й ніяк не планував, тому вся справа – абсурдна. Наступне засідання заплановане на 18 січня,
      – сказав він.

      Окрім цього, Ігор Гриб підтвердив слова адвоката Павла, Марини Дубровіної. Вона в інтерв'ю українському виданню "Главком" повідомила про те, що Павло Гриб майже осліп: одним оком він не бачить взагалі, іншим – на 15 – 20%. Окрім цього, у нього розвинувся цироз печінки.

      "Його зір значно погіршився, він практично осліп. Він часто просто нездатний прочитати документи, які я йому передаю, навіть обличчя людей йому важко розгледіти. Павлу складно брати участь у судових засіданнях, так як він навіть свідків бачить погано. Хлопець почав погано орієнтуватися: навіть дуже прості речі мені треба йому пояснювати по кілька разів", – розповіла правозахисниця.

      Своєю чергою, батько Павла Гриба не полишає сподівань на звільнення свого сина.

      Ми сподіваємося на якийсь можливий обмін, якщо він колись буле, інакше Павло за ґратими просто не виживе,
      – розповів Ігор Гриб.

      Зазначимо, що раніше батько Павла Гриба оприлюднив висновки лікаря про погіршення стану здоров'я його сина у Росії. До цього політв'язню стало зле на судовому засіданні, йому довелося викликати "швидку".

      Нагадаємо, Павло Гриб вже понад рік перебуває за ґратами у Росії. ФСБ закидає українцю підбурювання громадянки РФ до вчинення теракту. Російські спецпризначенці виманили Павла до Білорусі, а звідти перевезли до Краснодарського краю, там його і ув'язнили. Павло – інвалід дитинства і без щоденного приймання ліків його життя під загрозою.

      Хто такий Павло Гриб?Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 21 грудня
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