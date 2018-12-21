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      Переведення Сенцова до загону колонії: адвокат політв'язня прокоментував ситуацію

      170 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з вільних джерел

      Адвокат українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, розповів, що не володіє точною інформацією про переведення свого підзахисного із медчастини до загону колонії.

      Дінзе розповів про ситуацію із Сенцовим виданню "Крим. Реалії".

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      Зараз я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переведення Сенцова. Я буду в нього тільки в середині січня і дізнаюся про це вже безпосередньо на місці,
      – зазначив він.

      Також правозахисник прокоментував інформацію ФСВП Росії про те, що ув'язнений режисер вже "може залучатися до праці".

      "Він не збирається трудиться і не бажає бути притягнутим до ніякого виробництва. Може він і може залучатися до праці, але це поняття відносне: легка, важка праця. Може, це праця в бібліотеці", – додав адвокат.

      Нагадаємо, що 21 грудня російські ЗМІ повідомили про переведення Олега Сенцова із медчастини до загону колонії. Російські тюремники, за інформацією росЗМІ, навіть стверджують, що засудженого Сенцова можна залучати до праці.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Сенцов у російському ув'язненні: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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