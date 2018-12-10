Ураження серця в Сенцова: Денісова вимагає від російської сторони пояснень

Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової та до голови ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і людини Михайла Федотова з проханням надати вичерпну інформацію про стан здоров'я Олега Сенцова.

Про це сама Денісова повідомила на своїй Facebook-сторінці.

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У зв’язку з повідомленням адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе щодо погіршення стану здоров’я його підзахисного, а саме – "органічного ураження серця, печінки та нирок", прошу російську сторону негайно надати вичерпну офіційну інформацію про стан політв'язня,

– написала правозахисниця.

До свого допису вона додала фото офіційних звернень, датовані 10 грудня.

Зазначимо, що у РФ, після повідомлення Дмитра Дінзе про ураження органів у Сенцова, вирішили відправити політв'язня з медчастини колонії у загін.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе. Проте Каплан може туди і не потрапити. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання в Україні.



Своєю чергою, єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії. Воно відбудеться 12 грудня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.